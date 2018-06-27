Sevilen popçu Murat Boz, tatil sezonunu Alaçatı'da açtı. Soner Sarıkabadayı ve futbolcu Necati Ateş'le Alaçatı Limon Köyiçi adlı mekana giden Boz, mekan sahibi Serkan Koca'yı ziyaret etti. Murat Boz, sevenleriyle de bol bol fotoğraf çektirdi.
Dostlarıyla hatıra pozu
Etiketler: Murat Boz , Soner Sarıkabadayı , Necati Ateş
- 27 Haziran 2018, Çarşamba
- Gazete
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