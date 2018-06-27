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Dostlarıyla hatıra pozu

Dostlarıyla hatıra pozu
Sevilen popçu Murat Boz, tatil sezonunu Alaçatı'da açtı. Soner Sarıkabadayı ve futbolcu Necati Ateş'le Alaçatı Limon Köyiçi adlı mekana giden Boz, mekan sahibi Serkan Koca'yı ziyaret etti. , sevenleriyle de bol bol fotoğraf çektirdi.
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  • 27 Haziran 2018, Çarşamba
  • Gazete
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