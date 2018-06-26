Aslı Bekiroğlu, denizden çıkınca bozulan saçlarına çözüm buldu. Genç oyuncu, son modaya uyup saçlarına Afrika örgüsü yaptırdı. Bekiroğlu, yeni imajını da instagram'da paylaştı. Oyuncu, yeni saçlarıyla tam not aldı. Bu akıma daha önce Serenay Sarıkaya, Bergüzar Korel ve İrem Derici de kapılmıştı.
Örgülü Aslı
Etiketler: Serenay Sarıkaya , bergüzar korel , irem derici
- 26 Haziran 2018, Salı
- Gazete
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