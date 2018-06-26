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Musti’ye taşını attı!

Musti’ye taşını attı!
Mustafa Sandal'la 3 hafta önce boşanan Emina Jahovic, sosyal medyada imalı paylaşımlarını sürdürüyor. 10 yıllık evliliğin bitme aşamasında Sandal'a sık sık gönderme yapan Jahovic, önceki gün "Sonunda 3 şey önemlidir: Ne kadar sevdiğin, ne kadar kibarca yaşadığın ve senin için bir şey ifade etmeyenlerin gitmesine nasıl incelikle izin verdiğin" mesajını paylaştı.

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