Mustafa Sandal'la 3 hafta önce boşanan Emina Jahovic, sosyal medyada imalı paylaşımlarını sürdürüyor. 10 yıllık evliliğin bitme aşamasında Sandal'a sık sık gönderme yapan Jahovic, önceki gün "Sonunda 3 şey önemlidir: Ne kadar sevdiğin, ne kadar kibarca yaşadığın ve senin için bir şey ifade etmeyenlerin gitmesine nasıl incelikle izin verdiğin" mesajını paylaştı.
Musti’ye taşını attı!
Etiketler: Mustafa Sandal , Emina Jahovic
- 26 Haziran 2018, Salı
- Gazete
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