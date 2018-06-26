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Lahmacun arası çiğ köfte
Sosyetik Kasım Garipoğlu, önceki günkü paylaşımıyla ilginç bir damak tadının olduğunu gösterdi. Gökmen Şeynova ile aşkı Deniz Akkaya'yı evinde ağırlayan genç işadamı, lahmacun ve çiğ köfte siparişi verdi.



un arasına 3 adet çiğ köfte koyan Kasım Garipoğlu, bu anı da instagram'da paylaştı. Ünlü işadamının garip damak zevkini görenler "Soyadı gibi damak zevki de garip" demekten kendini alamadı.

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