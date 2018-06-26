Lahmacun arası çiğ köfte

önceki günkü paylaşımıyla ilginçbir damak tadının olduğunugösterdi.evindeağırlayan genç işadamı,verdi.koyan KasımGaripoğlu, bu anı da instagram'dapaylaştı. Ünlü işadamının garipdamak zevkini görenlerdemekten kendini alamadı.