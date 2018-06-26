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Bayan yetenek

, Bali’de ek gelir için kendini geliştiriyor. Masaj terapistliği ve yoga eğitmenliği yapan sosyetik fotoğrafçı şimdi de pilates eğitmeni olup çıktı

Bayan yetenek
Geçtiğimiz yıl 4 çocuğuyla Endonezya'nın Bali adasına taşınan Bennu Gerede, yetenek abidesi çıktı. İlk olarak yoga eğitmeni olmak için kolları sıvayan Gerede, özel hocalardan ders alıp masaj uzmanı da oldu. 46 yaşındaki Bennu Gerede; masaj eğitiminin ardından yine boş durmadı.



Sosyetik fotoğrafçı, geçtiğimiz günlerde de pilates eğitmeni olmak için Bali'deki kurslara katıldı. Eğitimini başarıyla tamamlayan Gerede, mat pilates hocası oldu. 10 parmağında 10 marifet olan sosyetik 'nin bir sonraki hedefi ise eğitim alarak aletli pilates hocası olmak…

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