Bayan yetenek

Geçtiğimiz yıl 4 çocuğuyla Endonezya'nın Bali adasına taşınan Bennu Gerede, yetenek abidesi çıktı. İlk olarak yoga eğitmeni olmak için kolları sıvayan Gerede, özel hocalardan ders alıp masaj uzmanı da oldu. 46 yaşındaki Bennu Gerede; masaj eğitiminin ardından yine boş durmadı.
Sosyetik fotoğrafçı, geçtiğimiz günlerde de pilates eğitmeni olmak için Bali'deki kurslara katıldı. Eğitimini başarıyla tamamlayan Gerede, mat pilates hocası oldu. 10 parmağında 10 marifet olan sosyetik Bennu Gerede'nin bir sonraki hedefi ise eğitim alarak aletli pilates hocası olmak…
Sosyetik fotoğrafçı, geçtiğimiz günlerde de pilates eğitmeni olmak için Bali'deki kurslara katıldı. Eğitimini başarıyla tamamlayan Gerede, mat pilates hocası oldu. 10 parmağında 10 marifet olan sosyetik Bennu Gerede'nin bir sonraki hedefi ise eğitim alarak aletli pilates hocası olmak…
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