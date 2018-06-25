Ocak'ta 11 yıllık evliliklerini olaylı bir şekilde bitiren Demet Şener ile İbrahim Kutluay, dün 'sandık piştisi' yaşadı. Eski basketbolcu, sabah saatlerinde oy kullanmak için Beşiktaş Lütfi Banat İlkokulu'na gitti. Şener ise Kutluay'dan iki saat sonra eski eşiyle aynı okul ve sandıkta vatandaşlık görevini yaptı.
ESKİ EŞLER İKİ SAAT ARAYLA AYNI OKULDA
Şener, oyunu kullandıktan sonra "Umarım milletimiz için en hayırlısı olur. Hepimiz bence bunu istiyoruz" dedi.
ESKİ EŞLER İKİ SAAT ARAYLA AYNI OKULDA
Şener, oyunu kullandıktan sonra "Umarım milletimiz için en hayırlısı olur. Hepimiz bence bunu istiyoruz" dedi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.