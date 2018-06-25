Sandık piştisi

11 yıllık evliliklerini olaylı bir şekilde bitirendünyaşadı. Eski basketbolcu, sabah saatlerinde oy kullanmak içingitti. Şener ise Kutluay'dan iki saat sonra eski eşiyle aynı okul ve sandıkta vatandaşlık görevini yaptı.Şener, oyunu kullandıktan sonra "Umarım milletimiz için en hayırlısı olur. Hepimiz bence bunu istiyoruz" dedi.