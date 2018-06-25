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  1. Sandık piştisi

Bir Demet mutluluk

Bir Demet mutluluk
Geçen hafta gazetecilerin karşısına ilk kez el ele çıkan Demet Özdemir ile Seçkin Özdemir, dün de bir ilke imza attı. Milyonlar gibi sandığa koşan oyuncu çift, instagram'dan birlikte çekilen bu fotoğraflarını paylaştı. Özdemir ikilisi, bu halleriyle "İki Özdemir arasında aşk bacağı sarmış" dedirtti.

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  • 25 Haziran 2018, Pazartesi
  • Gazete
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