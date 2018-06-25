Bir Demet mutluluk

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hafta
gazetecilerin
karşısına ilk
kez el ele
çıkan Demet Özdemir ile Seçkin Özdemir,
dün de bir ilke imza
attı. Milyonlar gibi
sandığa koşan oyuncu
çift, instagram'dan birlikte çekilen bu fotoğraflarını
paylaştı.
Özdemir ikilisi, bu
halleriyle "İki Özdemir arasında aşk bacağı sarmış"
dedirtti.
- 25 Haziran 2018, Pazartesi
- Gazete
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