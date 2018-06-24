Liseli Şahan tembel çıktı!

Son filmi 'Recep İvedik 6'nın hazırlıklarıyla uğraşan Şahan Gökbakar, önceki gün geçmişte yolculuğa çıktı. Ünlü komedyen, lisenin ilk ve son senesine ait karnelerini instagram'da paylaştı. Sinemadaki başarısıyla adından söz ettiren Gökbakar'ın kırık notları tembel bir öğrenci olduğunu gözler önüne serdi.
Sadece müzik ve resim derslerinde iyi not alan Gökbakar, o dönem sınıf öğretmeninin karnesine yazdığı şu notu da paylaşmayı ihmal etmedi: "Sanata olan ilginin süreceğine inanıyor ve alacağın her rolü hayatta da başarmanı diliyorum." Komedyenin bu paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu.
Sadece müzik ve resim derslerinde iyi not alan Gökbakar, o dönem sınıf öğretmeninin karnesine yazdığı şu notu da paylaşmayı ihmal etmedi: "Sanata olan ilginin süreceğine inanıyor ve alacağın her rolü hayatta da başarmanı diliyorum." Komedyenin bu paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu.
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