Liseli Şahan tembel çıktı!

filmihazırlıklarıyla uğraşanöncekigün geçmişte yolculuğa çıktı.Ünlü komedyen,Sinemadakibaşarısıyla adından söz ettirenkırık notlarıtembel bir öğrenci olduğunugözler önüne serdi.müzik ve resimderslerinde iyi not alano dönem sınıföğretmeninin karnesineyazdığı şu notu da paylaşmayıihmal etmedi:Komedyenin bupaylaşımı beğeni yağmurunatutuldu.