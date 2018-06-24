Baba-kız gece turu

Aşkı eski Türkiye Güzeli Özlem Kaymaz ile Bodrum'da tatil yapan Beşiktaş Başkanı Fikret Orman İstanbul'a döndü. Önceki akşam kızları ile Bebek Lucca'ya giden Orman, mekanın açık bölümünde oturmak istedi. Görevlilerden dışarıda yer olmadığını öğrenen başkan, kapıya yöneldi.
Fikret Orman, görevlilerin kendisi için dışarıda yer açmak istemesi üzerine "Kimseyi rahatsız etmeyelim" diyerek kızlarıyla başka bir mekana geçti. Aşkı Kaymaz'a yaptığı centilmenliklerle bilinen Orman, bu hareketiyle mütevazı yanını yine gösterdi.
Halil ÇİLİNGİR
Fikret Orman, görevlilerin kendisi için dışarıda yer açmak istemesi üzerine "Kimseyi rahatsız etmeyelim" diyerek kızlarıyla başka bir mekana geçti. Aşkı Kaymaz'a yaptığı centilmenliklerle bilinen Orman, bu hareketiyle mütevazı yanını yine gösterdi.
Halil ÇİLİNGİR
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