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Sırrı ananas

Hamileliği boyunca 20 kilodan fazla alan , önceki gün ipince görüntüsüyle dikkat çekti. 34 yaşındaki oyuncunun form sırrı ise ananaslı su tüketmesi

Sırrı ananas
Yapımcı Burak Sağyaşar'la 3 yıllık evliliğinden Can isminde bir oğlu olan Hatice Şendil, önceki gün İstinyePark'ta sergilediği kusursuz fiziğiyle şaşkınlık yarattı. Yaklaşık bir yıl önce oğluna kavuşan 34 yaşındaki oyuncu, hamileliği boyunca 20 kilodan fazla almıştı.



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Doğum kilolarını ilk aylarda vermekte zorlanan 'in eski formuna kavuşmasındaki sırrın ise 'ananas' olduğu ortaya çıktı. Şendil, her gün bir büyük bardak suya 1 halka dilimlenmiş ananas ile 4-5 adet nane yaprağı ekleyerek bu karışımı sabah ve akşam tüketiyor. Evine sadece organik sebze ve meyve sokan güzel oyuncu, bol miktarda da kefir tüketmeye özen gösteriyor. Hatice Şendil; un, şeker ve tuzdan da uzak duruyor.




2015'te dünyaevine giren ünlü çiftin mutlulukları geçtiğimiz yıl dünyaya gelen oğuları Can ile birlikte ikiye katlandı.

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  • 23 Haziran 2018, Cumartesi
  • Gazete
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