Prensese hacamat

Tarihi yaklaşık 5 bin yıl öncesine dayanan ve özellikle Türkler arasında yaygın bir şekilde yaptırılan hacamat, Kraliyet Ailesi'nin de vazgeçilmezi oldu. Derinin neşter yardımıyla çizilip ağzı geniş bir bardak, kavanoz veya şişe ile oluşturulan emme gücüyle kanın çekilmesi şeklinde yapılan hacamat; İngiliz basınının da yeniden ilgisini çekti. İlk bebeğini kucağına aldıktan sonra sarayda hacamat yaptıran Prens William'ın eşi Kate Middleton, geçtiğimiz günlerde yeniden aynı yönteme başvurdu. Nisan sonunda üçüncü kez anne olan Middleton'ın hacamat yaptırma nedeni ise doğuma bağlı oluşabilecek cilt lekelerinin önüne geçmek. Prens William- Kate Middleton'ın, Buckingham Sarayı'nda hacamat doktorlarının bulunduğu hatta Middleton'ın çocuklarını hacamat sayesinde kolay dünyaya getirdiği de söyleniyor. Bu arada Hollywood yıldızları arasında da son yıllarda hacamat çok popüler bir hale geldi. Daha önce de Justin Bieber, Madonna, Jennifer Aniston, David-Victoria Beckham, Jessica Simpson, Britney Spears, Lindsay Lohan, Gywenth Paltrow ve rekortmen yüzücü Michael Phelps gibi yıldızlar, hacamat izleriyle objektiflere takılmıştı.
Nisan sonunda üçüncü bebeğini kucağına alan Kate Middleton, doğumdan, 7 saat sonra basının karşısına çıkıp verdiği bu pozla olay olmuştu.
GYWENTH PALTROW
MICHAEL PHELPS
JENNIFER ANISTON
Nisan sonunda üçüncü bebeğini kucağına alan Kate Middleton, doğumdan, 7 saat sonra basının karşısına çıkıp verdiği bu pozla olay olmuştu.
GYWENTH PALTROW
MICHAEL PHELPS
JENNIFER ANISTON
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