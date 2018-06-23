Orman'ın Kraliçesi

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, birkaç aydır aşk yaşadığı Özlem Kaymaz'la önceki gün Bodrum'a gitti. 1992 yılında Türkiye güzellik kraliçesi olan aşkıyla Gündoğan'da sahibi olduğu Cape Bodrum Beach Resort'ta konaklayan Orman, sevgilisinin bir dediğini iki etmedi. Geceliği ortalama bin liralık lüks otelin çalışanlarına talimat veren Fikret Orman, Özlem Kaymaz'a kendisini 'kraliçe' gibi hissettirmek için elinden geleni yaptı. Geçtiğimiz ay da Fikret Orman'a ait otelde konaklayan Özlem Kaymaz ise halinden oldukça memnundu.
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Gün boyu otelin iskelesinde deniz ve güneşin tadını çıkaran 44 yaşındaki eski manken, akşam ise otelin açılış partisinde Fikret Orman'la eğlenceli anlar yaşadı. Bu arada Özlem Kaymaz'ın eski eşinden olan üç çocuğuyla yaz boyunca sık sık Bodrum'a gidip sevgilisine ait lüks otelde gönlünce tatil yapacağı öğrenildi.
Eski manken, gün boyu sevgilisinin otelinin iskelesinde güneşin tadını çıkardı.
Orman, önceki akşam açılışını yaptığı otelinin eksiklerini yerinde inceledi.
DOĞAN SAVAŞ
YAZI BURADA GEÇİRECEK...
Gün boyu otelin iskelesinde deniz ve güneşin tadını çıkaran 44 yaşındaki eski manken, akşam ise otelin açılış partisinde Fikret Orman'la eğlenceli anlar yaşadı. Bu arada Özlem Kaymaz'ın eski eşinden olan üç çocuğuyla yaz boyunca sık sık Bodrum'a gidip sevgilisine ait lüks otelde gönlünce tatil yapacağı öğrenildi.
Eski manken, gün boyu sevgilisinin otelinin iskelesinde güneşin tadını çıkardı.
Orman, önceki akşam açılışını yaptığı otelinin eksiklerini yerinde inceledi.
DOĞAN SAVAŞ
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