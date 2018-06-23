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Mandal taktiği

Güzel için bir sene burnunda mandalla uyudu.

Mandal taktiği
Türkiye'nin en güzel kadınlarından Burcu Esmersoy, yeni başladığı 'Yaşamak Ne Güzel' isimli televizyon programında ilginç bir güzellik sırrını anlattı. Bir dönem burnunun şeklinden rahatsız olan güzel sunucu, şöyle dedi:

"Tam bir sene boyunca her gece burnuma mandal takarak uyudum." Bu arada kadınlar arasında burnu küçültmek için mandal takıp uyumak oldukça yaygın. Hatta birçok firma, burnu küçültüp dikleştirmek için özel mandallar dahi üretti.
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  • 23 Haziran 2018, Cumartesi
  • Gazete
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