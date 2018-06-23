Kore’de efsane buluşma

Başta ülkemiz olmak üzere gösterime girdiği tüm ülkelerde ilgiyle karşılanan Ayla filminin, geçtiğimiz akşam Güney Kore'deki galasına ilgi büyüktü. Bin 200 kişinin katılımıyla Seul'un merkezindeki bir salonda düzenlenen galaya yönetmen Can Ulkay ve başrol oyuncusu İsmail Hacıoğlu da katıldı. Türkiye'nin Seul Büyükelçisi, Güney Kore Milli Savunma Bakanı ve Kore Gaziler Bakanı'nın da hazır bulunduğu galada en büyük ilgiyi ise kuşkusuz filmde acılı hikayesi anlatılan 'gerçek Ayla' damga vurdu. Filme konu olan 75 yaşındaki Kim Eunja; Ayla'da kendisini canlandıran çocuk oyuncu Kim Seolile yan yana geldi.
320 SALONDA...
Kore basının manşetlerine taşıdığı Ayla'nın vizyon öncesi salon sayısı da artırıldı. Film, dün 320 salonda vizyona girerek üç kuşak Güney Kore halkına Astsubay Süleyman Dilbirliği'nin zamansız ve evrensel hikayesini anlatacak.
75 yaşındaki gerçek Ayla, filmde kendisini oynayan minik Kim ile.
Filmde Astsubay Dilbirligi'ne hayat veren İsmail Hacıoğlu ile gerçek Ayla Kim Eunja.
320 SALONDA...
Kore basının manşetlerine taşıdığı Ayla'nın vizyon öncesi salon sayısı da artırıldı. Film, dün 320 salonda vizyona girerek üç kuşak Güney Kore halkına Astsubay Süleyman Dilbirliği'nin zamansız ve evrensel hikayesini anlatacak.
75 yaşındaki gerçek Ayla, filmde kendisini oynayan minik Kim ile.
Filmde Astsubay Dilbirligi'ne hayat veren İsmail Hacıoğlu ile gerçek Ayla Kim Eunja.
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