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Dilan’ın yavrusu

Dilan’ın yavrusu
İbrahim Tatlıses'in kendisi gibi şarkıcı kızı Dilan Çitak Tatlıses, önceki gün instagram'da sevimli bir paylaşıma imza attı. Erdek'te bulunan 'Erdekland Kralın Çiftliği' isimli hayvanat bahçesine giden güzel şarkıcı, kucağına aldığı yavru bir kaplanla bu pozu paylaştı. Bu kare, binlerce beğeni aldı.

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  • 23 Haziran 2018, Cumartesi
  • Gazete
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