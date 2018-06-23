İbrahim Tatlıses'in kendisi gibi şarkıcı kızı Dilan Çitak Tatlıses, önceki gün instagram'da sevimli bir paylaşıma imza attı. Erdek'te bulunan 'Erdekland Kralın Çiftliği' isimli hayvanat bahçesine giden güzel şarkıcı, kucağına aldığı yavru bir kaplanla bu pozu paylaştı. Bu kare, binlerce beğeni aldı.
Dilan’ın yavrusu
Etiketler: ibrahim tatlıses , dilan tatlıses
- 23 Haziran 2018, Cumartesi
- Gazete
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