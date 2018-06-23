Ünlü model Ebru Destan'ın 5 yıllık eşi işadamı Mete Okay İnan'a açtığı boşanma davası devam ediyor. Bakırköy 3'üncü Aile Mahkemesi'nde dün görülen duruşmada ünlü oyuncu Başak Sayan tanık olarak dinlendi. Gizli görülen duruşma sonrası dava Ekim'e ertelendi.
Destan adliyede
Etiketler: Ebru Destan , Mete Okay İnan
- 23 Haziran 2018, Cumartesi
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.