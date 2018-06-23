;
Yol Durumu
  1. Deniz neşesi
  2. VIP konuk Hazal

Destan adliyede

Destan adliyede
Ünlü model Ebru Destan'ın 5 yıllık eşi işadamı 'a açtığı boşanma davası devam ediyor. Bakırköy 3'üncü Aile Mahkemesi'nde dün görülen duruşmada ünlü oyuncu Başak Sayan tanık olarak dinlendi. Gizli görülen duruşma sonrası dava Ekim'e ertelendi.
Etiketler: ,
  • 23 Haziran 2018, Cumartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ