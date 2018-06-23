Adım adım mutluluk

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dünyasının örnek
çiftlerinden Hande Soral
ile kendisi gibi
oyuncu eşi İsmail Demirci,
önceki gün Nişantaşı'nda
el
eleydi.
Aynı projede
yer almaya sıcak
bakmadıklarını
söyleyen çift, "Yine de tabii ki büyük konuşmayalım"
dedi. Aydın HAMZA
- 23 Haziran 2018, Cumartesi
- Gazete
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