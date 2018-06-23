;
Yol Durumu
  1. Büyük aşk yazar yaptı
  2. Sangu’dan özgüvenli poz

Adım adım mutluluk

Adım adım mutluluk
Magazin dünyasının örnek çiftlerinden Hande Soral ile kendisi gibi oyuncu eşi İsmail Demirci, önceki gün Nişantaşı'nda el eleydi.



Aynı projede yer almaya sıcak bakmadıklarını söyleyen çift, "Yine de tabii ki büyük konuşmayalım" dedi.


Aydın HAMZA
Etiketler: ,
  • 23 Haziran 2018, Cumartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ