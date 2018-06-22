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Yıldız Süreyya

Yıldız Süreyya
Geçtiğimiz hafta ülkemize gelen , tarzıyla 'u salladı. Ünlü ikoncan, önceki gün instagram'da kıyafetleriyle şov yaptı. Yalçın, Swarovski taşlarla süslü güneş gözlüğü, bikinisi ve bluzuyla iddialı tarzını gözler önüne serdi. Parıl parıl parlayan ikoncana takipçileri "Bodrum'un yıldızı sensin" diye yorum yapmaktan kendini alamadı.

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