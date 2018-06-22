Geçtiğimiz hafta ülkemize gelen Süreyya Yalçın, tarzıyla Bodrum'u salladı. Ünlü ikoncan, önceki gün instagram'da kıyafetleriyle şov yaptı. Yalçın, Swarovski taşlarla süslü güneş gözlüğü, bikinisi ve bluzuyla iddialı tarzını gözler önüne serdi. Parıl parıl parlayan ikoncana takipçileri "Bodrum'un yıldızı sensin" diye yorum yapmaktan kendini alamadı.
Yıldız Süreyya
Etiketler: Süreyya Yalçın , Bodrum
- 22 Haziran 2018, Cuma
- Gazete
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