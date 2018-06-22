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Para kokusu

Para kokusu
İddialara göre İkoncan İvana Sert, " For You" markasının parfüm ve makyaj malzemelerinde kullanılması için Adnan Akat Kozmetik ile anlaşma yaptı. Bu göre şirketten aylık 17 bin 500 lira alacaktı. Ancak şirket, parfüm ve makyaj malzemelerinin üretimini yapmadı. Taahhüt ettiği 2 milyon TL'yi de Sert'e yatırmadı. Ivana Sert, dava açtı. Dosya bilirkişiye yollandı. Sert'i haklı bulan bilirkişi, "Davacı 500 bin lira cezai şartın yanı sıra 3 yıllık ciro için 630 bin lira alacaklıdır" diye rapor hazırladı.
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