Para kokusu

İddialaragöre İkoncanİvana Sert,"Ivana Sert ForYou" markasınınparfüm ve makyajmalzemelerindekullanılmasıiçin Adnan AkatKozmetik ileanlaşma yaptı.Bu göre şirkettenaylık 17 bin 500lira alacaktı.Ancak şirket,parfüm ve makyajmalzemelerininüretimini yapmadı.Taahhüt ettiği 2milyon TL'yi deSert'e yatırmadı.Ivana Sert, davaaçtı.Dosyabilirkişiye yollandı.Sert'i haklı bulanbilirkişi, "Davacı500 bin liracezai şartın yanısıra 3 yıllık ciroiçin 630 bin liraalacaklıdır" diyerapor hazırladı.
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