Merve bulmacası

playboyyeni bir aşka yelken açarak yazın ilk magazin bombasını patlatanözel hayatı uğruna dostlarını sildi.bitiren Boluğur, gönlünü eski dostlarıbir dönem aşk yaşayan Sabancı'ya kaptırdı. Geçtiğimiz yıla kadar Alkoçlar ve Sakuçoğlu ile yedikleri içtikleri ayrı gitmeyen Boluğur'un bu hamlesi,yorumu yaptırdı.