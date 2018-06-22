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Yol Durumu
  1. Aşka 'Derin' onay
  2. Tatil arkadaşı

Merve bulmacası

, ’la evliyken o dönem ’la aşk yaşayan ’yla sıkı dosttu. İlişkiler bitti ve iki güzelin de hayatına sırayla girdi. Boluğur’un yeni aşkı Sabancı, diğer dostu ’ın da eski sevgilisi



Sosyetik playboy Hakan Sabancı'yla yeni bir aşka yelken açarak yazın ilk magazin bombasını patlatan Merve Boluğur, özel hayatı uğruna dostlarını sildi. Popçu Murat Dalkılıç'la Eylül 2017'de 2 yıllık evliliğini bitiren Boluğur, gönlünü eski dostları Aslışah Alkoçlar ve Eliz Sakuçoğlu'yla bir dönem aşk yaşayan Sabancı'ya kaptırdı. Geçtiğimiz yıla kadar Alkoçlar ve Sakuçoğlu ile yedikleri içtikleri ayrı gitmeyen Boluğur'un bu hamlesi, "Merve'den Aslışah ile Eliz'e dost kazığı" yorumu yaptırdı.
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