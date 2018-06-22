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  1. Tatil arkadaşı
  2. Burak tepkisi

Gel keyfim gel

Gel keyfim gel
Yakışıklı oyuncu Gurur Aydoğan'ın nişanlısı Başak Güröz'le çıktığı tatili sürüyor. İkili, önceki gün kaldıkları otelin iskelesinde kurulu salıncakta böyle keyif yaptı. Genç çiftin deniz üzerindeki bu keyfi, herkesi imrendirdi.

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