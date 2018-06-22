Yakışıklı oyuncu Gurur Aydoğan'ın nişanlısı Başak Güröz'le çıktığı Bodrum tatili sürüyor. İkili, önceki gün kaldıkları otelin iskelesinde kurulu salıncakta böyle keyif yaptı. Genç çiftin deniz üzerindeki bu keyfi, herkesi imrendirdi.
Gel keyfim gel
Etiketler: Bodrum , Gurur Aydoğan , Başak Güröz
- 22 Haziran 2018, Cuma
- Gazete
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