Dünyanın en güzel kadını

Başarılı oyunculuğununyanı sıra sesinin güzelliğiyle de takdir toplayanSarıkaya'nınmarkası içinparça, önceki akşam Les Ottomans'daki partiylegörücüye çıktı. Güzel oyuncuyu ünlü akınının yaşandığıgecedeBürsin de yalnız bırakmadı.Geçtiğimiz günlerdedüzenlendiği ankette 'Kerem Bürsin'e bu haber hatırlatıldı.Yakışıklı oyuncu, verdiği şu yanıtla Sarıkaya'ya olanaşkını bir kez daha gözler önüne serdi:Sarıkaya dasevgilisinin 100 yakışıklı erkek listesine girmesi hakkındadadiye konuştu.Sarıkaya, 80 bin liralık kombiniyle göz kamaştırdı. Oyuncunun şıklığındaki star parça ise 65 bin liralık Bulgari marka saatti.