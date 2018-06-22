Herkes Kerem Bürsin'e, o aşkı Serenay Sarıkaya'ya hayran… Başarılı oyunculuğunun yanı sıra sesinin güzelliğiyle de takdir toplayan Sarıkaya'nın Magnum markası için Jabbar ile söylediği parça, önceki akşam Les Ottomans'daki partiyle görücüye çıktı. Güzel oyuncuyu ünlü akınının yaşandığı gecede 3 yıllık aşkı Bürsin de yalnız bırakmadı.
SERENAY DA GURUR DUYDU
Geçtiğimiz günlerde yabancı bir internet sitesinin düzenlendiği ankette 'dünyanın en yakışıklı 100 ismin arasına giren' Kerem Bürsin'e bu haber hatırlatıldı. Yakışıklı oyuncu, verdiği şu yanıtla Sarıkaya'ya olan aşkını bir kez daha gözler önüne serdi: "Ankette ilk 100'e girmek beni tabii ki mutlu etti. Ben dünyanın en yakışıklı 100 erkeği arasında mıyım bilmiyorum; ama Serenay, dünyanın en güzel kadını." Sarıkaya da sevgilisinin 100 yakışıklı erkek listesine girmesi hakkında da "Kerem başta olmak üzere Türk erkeklerinin ilgi çekiyor olması gurur verici" diye konuştu.
Sarıkaya, 80 bin liralık kombiniyle göz kamaştırdı. Oyuncunun şıklığındaki star parça ise 65 bin liralık Bulgari marka saatti.
HALİL ÇİLİNGİR
SERENAY DA GURUR DUYDU
Geçtiğimiz günlerde yabancı bir internet sitesinin düzenlendiği ankette 'dünyanın en yakışıklı 100 ismin arasına giren' Kerem Bürsin'e bu haber hatırlatıldı. Yakışıklı oyuncu, verdiği şu yanıtla Sarıkaya'ya olan aşkını bir kez daha gözler önüne serdi: "Ankette ilk 100'e girmek beni tabii ki mutlu etti. Ben dünyanın en yakışıklı 100 erkeği arasında mıyım bilmiyorum; ama Serenay, dünyanın en güzel kadını." Sarıkaya da sevgilisinin 100 yakışıklı erkek listesine girmesi hakkında da "Kerem başta olmak üzere Türk erkeklerinin ilgi çekiyor olması gurur verici" diye konuştu.
Sarıkaya, 80 bin liralık kombiniyle göz kamaştırdı. Oyuncunun şıklığındaki star parça ise 65 bin liralık Bulgari marka saatti.
HALİL ÇİLİNGİR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.