Dükkanı açmadan ceza yedi

Televizyoncu Acun Ilıcalı'nın eşi Şeyma Subaşı, önceki gün Bebek'teki kafesinin inşaatını teftiş etti. Mimarlarla konuşan Subaşı, Eylül'de açacağı kafenin dekorasyonunda Los Angeles ve Tulum'dan etkilendiğini söyledi.
Tatlı bir telaş içinde olan Subaşı'nın kafesindeki tadilat nedeniyle canının sıkıldığı öğrenildi. İddiaya göre kafedeki tadilat seslerinden rahatsız olan komşular, zabıtaya şikayette bulundu. Şeyma Subaşı'nın kafesine daha açılmadan 60 bin lira ceza kesildi.
Yıllık kirası 720 bin lira olan dükkanın tadilatı sırasındaki sesler, komşuları rahatsız etti.
AYDIN HAMZA
Tatlı bir telaş içinde olan Subaşı'nın kafesindeki tadilat nedeniyle canının sıkıldığı öğrenildi. İddiaya göre kafedeki tadilat seslerinden rahatsız olan komşular, zabıtaya şikayette bulundu. Şeyma Subaşı'nın kafesine daha açılmadan 60 bin lira ceza kesildi.
Yıllık kirası 720 bin lira olan dükkanın tadilatı sırasındaki sesler, komşuları rahatsız etti.
AYDIN HAMZA
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