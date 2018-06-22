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Burak tepkisi

Burak tepkisi
Geçtiğimiz hafta ünlü futbolcu Burak Yılmaz'la Çeşme'de görüntülenen Hande Doğandemir, aşk iddiasını yalanladı. Oyuncunun, eşinden 2 hafta önce boşanan Yılmaz'la 1 buçuk aydır aşk yaşadığı öne sürülmüştü.



Güzel oyuncu, dün sosyal medyada "Özel hayatımla ilgili haberler gerçeği yansıtmıyor" açıklaması yaparak Yılmaz iddiasını kesin dille yalanladı.





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