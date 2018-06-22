Burak tepkisi

Geçtiğimiz hafta ünlü futbolcu Burak Yılmaz'la Çeşme'de görüntülenen Hande Doğandemir, aşk iddiasını yalanladı. Oyuncunun, eşinden 2 hafta önce boşanan Yılmaz'la 1 buçuk aydır aşk yaşadığı öne sürülmüştü.
Güzel oyuncu, dün sosyal medyada "Özel hayatımla ilgili haberler gerçeği yansıtmıyor" açıklaması yaparak Yılmaz iddiasını kesin dille yalanladı.
Güzel oyuncu, dün sosyal medyada "Özel hayatımla ilgili haberler gerçeği yansıtmıyor" açıklaması yaparak Yılmaz iddiasını kesin dille yalanladı.
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