Türkiye'nin ilk vampir dizisi olan Yaşamayanlar'da rol alan Selma Ergeç'e bu yaz tatil yok. Ailesiyle birkaç günlük kaçamaklar yapacağını söyleyen Ergeç, son günlerde hayvanlara yapılan şiddet için ise "Bunu konuşmak bile hata, muhakkak bir şeylerin yapılması gerekiyor" dedi.
Bu yaz tatil yok
Etiketler: selma ergeç , Türkiye
- 22 Haziran 2018, Cuma
- Gazete
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