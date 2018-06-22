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Bu yaz tatil yok

Bu yaz tatil yok
Türkiye'nin ilk vampir dizisi olan Yaşamayanlar'da rol alan Selma Ergeç'e bu yaz tatil yok. Ailesiyle birkaç günlük kaçamaklar yapacağını söyleyen Ergeç, son günlerde hayvanlara yapılan şiddet için ise "Bunu konuşmak bile hata, muhakkak bir şeylerin yapılması gerekiyor" dedi.
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