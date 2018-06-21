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Yağmur dindi güneş doğdu

Yağmur dindi güneş doğdu
Türk Sineması'nın 'Sultan'ı Türkan Şoray'ın yapımcı kızı Yağmur Ünal'la yaşadığı aşkı Mart'ta bitiren Görkem Sevindik, hızlı çıktı. Oyuncu, Ünal'la 3 buçuk aylık ilişkisi bittikten 3 ay sonra yeni bir aşka yelken açtı. Güzel yapımcıyı unutan Sevindik, önceki gün sarışın sevgilisiyle Nişantaşı'nda el ele objektiflere takıldı.



Aydın HAMZA
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  • 21 Haziran 2018, Perşembe
  • Gazete
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