Yağmur dindi güneş doğdu

Türk Sineması'nın 'Sultan'ı Türkan Şoray'ın yapımcı kızı Yağmur Ünal'la yaşadığı aşkı Mart'ta bitiren Görkem Sevindik, hızlı çıktı. Oyuncu, Ünal'la 3 buçuk aylık ilişkisi bittikten 3 ay sonra yeni bir aşka yelken açtı. Güzel yapımcıyı unutan Sevindik, önceki gün sarışın sevgilisiyle Nişantaşı'nda el ele objektiflere takıldı.
Aydın HAMZA
Aydın HAMZA
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