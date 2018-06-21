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  2. Havuz sefası

Yağmur afacan

Yağmur afacan
Ünlü oyuncu Pınar Altuğ ile kendinden 9 yaş küçük eşi Yağmur Atacan, önceki gün Göcek'teki 'nda demirli lüks teknelerindeydi. Bir ara pembe flamingo şeklindeki deniz yatağına çıkıp keyif yapan 35 yaşındaki Atacan, çocuklar gibi şendi.
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  • 21 Haziran 2018, Perşembe
  • Gazete
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