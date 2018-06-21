Ünlü oyuncu Pınar Altuğ ile kendinden 9 yaş küçük eşi Yağmur Atacan, önceki gün Göcek'teki Akvaryum Koyu'nda demirli lüks teknelerindeydi. Bir ara pembe flamingo şeklindeki deniz yatağına çıkıp keyif yapan 35 yaşındaki Atacan, çocuklar gibi şendi.
Yağmur afacan
Etiketler: Pınar Altuğ , yağmur atacan , akvaryum koyu
- 21 Haziran 2018, Perşembe
- Gazete
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