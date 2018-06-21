Egzotik ikili

Gözlerden uzak tatil için geçtiğimiz günlerde Jamaika'ya giden Ece Sükan ile Cansu Dere'nin ada macerası sürüyor. Sıkı dostlar, egzotik adada geçirdikleri anları instagram'da paylaşıyor. Önceki gün de Sükan'ın çektiği bu selfie'yi paylaşan oyuncu Dere'ye takipçileri "Dönün artık" çağrısı yaptı.