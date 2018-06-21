Gözlerden uzak tatil için geçtiğimiz günlerde Jamaika'ya giden Ece Sükan ile Cansu Dere'nin ada macerası sürüyor. Sıkı dostlar, egzotik adada geçirdikleri anları instagram'da paylaşıyor. Önceki gün de Sükan'ın çektiği bu selfie'yi paylaşan oyuncu Dere'ye takipçileri "Dönün artık" çağrısı yaptı.
Egzotik ikili
Etiketler: Ece Sükan , Cansu Dere
- 21 Haziran 2018, Perşembe
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.