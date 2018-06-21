;
Yol Durumu
  1. Meryem metroda
  2. Garip ha'yat'

Egzotik ikili

Egzotik ikili
Gözlerden uzak tatil için geçtiğimiz günlerde Jamaika'ya giden Ece Sükan ile Cansu Dere'nin ada macerası sürüyor. Sıkı dostlar, egzotik adada geçirdikleri anları instagram'da paylaşıyor. Önceki gün de Sükan'ın çektiği bu selfie'yi paylaşan oyuncu Dere'ye takipçileri "Dönün artık" çağrısı yaptı.
Etiketler: ,
  • 21 Haziran 2018, Perşembe
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar