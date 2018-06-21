Damat çaldı gelin söyledi

ile keman virtüözüönceki akşam Fenerbahçe Romantika'daki düğünle evlendi. İkili,dedi.Barok tarzda bir gelinlik giyen Aydilge, nikahın ardından sevilen şarkılarıyla konukları coşturdu. Ünlü sanatçıyaetti.Oldukça heyecanlı olan çift, bir ömür mutluluğa 'evet' dedi.