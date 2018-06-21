Damat çaldı gelin söyledi

Şarkıcı Aydilge ile keman virtüözü Utku Barış Andaç, önceki akşam Fenerbahçe Romantika'daki düğünle evlendi. İkili, "Biz zaten geçmiş yaşamlarda da beraber olduğumuza inanıyoruz" dedi.
Düğünde 35 kiloluk Barok tarzda bir gelinlik giyen Aydilge, nikahın ardından sevilen şarkılarıyla konukları coşturdu. Ünlü sanatçıya eşi Utku Barış Andaç da kemanıyla eşlik etti.
Oldukça heyecanlı olan çift, bir ömür mutluluğa 'evet' dedi.
Halil ÇİLİGİR
Düğünde 35 kiloluk Barok tarzda bir gelinlik giyen Aydilge, nikahın ardından sevilen şarkılarıyla konukları coşturdu. Ünlü sanatçıya eşi Utku Barış Andaç da kemanıyla eşlik etti.
Oldukça heyecanlı olan çift, bir ömür mutluluğa 'evet' dedi.
Halil ÇİLİGİR
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