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da kahvaltı

Çarşıda kahvaltı
Yaz sezonunu Bodrum'da açan Bülent Ersoy, Ege'yi renklendirdi. Diva, önceki gün bir dostunun çarşı içindeki mekanında kahvaltı yaptı. , tatil için tercih ettiği rengarenk kıyafetleri ve kahkahasıyla da mekanı şenlendirdi.

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  • 21 Haziran 2018, Perşembe
  • Gazete
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