Yaz sezonunu Bodrum'da açan Bülent Ersoy, Ege'yi renklendirdi. Diva, önceki gün bir dostunun çarşı içindeki mekanında kahvaltı yaptı. Bülent Ersoy, tatil için tercih ettiği rengarenk kıyafetleri ve kahkahasıyla da mekanı şenlendirdi.
Çarşıda kahvaltı
Etiketler: Bülent Ersoy , Bodrum , Çarşı
- 21 Haziran 2018, Perşembe
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.