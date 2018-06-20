Otel odasında sürpriz

Yakın bir zamanda baba olacağını öğrenen Alişan'a bir sürpriz de doğum gününde geldi. Arkadaşları ve eşi Buse Varol Tektaş, 42 yaşına basan sanatçıya tatil için gittikleri otel odasında güller ve mumlarla sürpriz bir doğum günü partisi hazırladı.
Eşi için instagram'da duygusal bir de paylaşım yapan güzel oyuncu, Alişan'a şöyle seslendi: "Bugün senin doğum günün. Bir kader hesaplaşmasının başlamasının bilmem ki kaçıncı yılı! Seni bana getiren hesaplaşmanın. Seni çok seviyorum hayattaki en büyük şansım, bebeğimin babası…"
Buse Varol, eşinin 42. yaş gününü unutulmaz kılmak için özenle hazırlandı.
Eşi için instagram'da duygusal bir de paylaşım yapan güzel oyuncu, Alişan'a şöyle seslendi: "Bugün senin doğum günün. Bir kader hesaplaşmasının başlamasının bilmem ki kaçıncı yılı! Seni bana getiren hesaplaşmanın. Seni çok seviyorum hayattaki en büyük şansım, bebeğimin babası…"
Buse Varol, eşinin 42. yaş gününü unutulmaz kılmak için özenle hazırlandı.
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