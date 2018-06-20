Otel odasında sürpriz

bir zamanda baba olacağını öğrenengeldi. Arkadaşları ve eşi42 yaşına basan sanatçıya tatil için gittikleri otel odasında güller ve mumlarla sürpriz bir doğum günü partisi hazırladı.Eşiiçin instagram'da duygusal bir de paylaşım yapan güzel oyuncu, Alişan'a şöyle seslendi:Buse Varol, eşinin 42. yaş gününü unutulmaz kılmak için özenle hazırlandı.