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O artık bizden biri!

O artık bizden biri!
Geçtiğimiz yıl sık sık ülkemize gelerek Suriyeli mültecileri ziyaret eden Lindsay Lohan, 'ın adası Mikonos'ta mekan açtı. ABD'li yıldız, önceki gün kendi adını taşıyan mekanında Türk sosyetik Emir Bahadır'ı ağırladı.
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  • 20 Haziran 2018, Çarşamba
  • Gazete
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