O artık bizden biri!

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yıl sık sık
ülkemize
gelerek Suriyeli mültecileri ziyaret
eden Lindsay Lohan, Yunanistan
'ın
adası Mikonos'ta
mekan açtı.
ABD'li yıldız,
önceki gün
kendi adını
taşıyan
mekanında Türk sosyetik Emir Bahadır'ı
ağırladı.
- 20 Haziran 2018, Çarşamba
- Gazete
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