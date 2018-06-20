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moral

Miniklere moral
Annesinin vefatının ardından kendini hayır işlerine adayan Fulya Zenginer, geçtiğimiz gün Trump 'deki KidzMondo'da kanserli çocuklarla buluştu. İtfaiyeci kostümü giyip çocuklarla oyunlar oynayan güzel oyuncu, miniklere moral oldu.
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  • 20 Haziran 2018, Çarşamba
  • Gazete
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