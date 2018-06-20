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vefatının ardından
kendini hayır
işlerine adayan Fulya Zenginer,
geçtiğimiz gün
Trump AVM
'deki
KidzMondo'da
kanserli çocuklarla
buluştu. İtfaiyeci
kostümü giyip
çocuklarla oyunlar
oynayan güzel
oyuncu, miniklere moral
oldu.
- 20 Haziran 2018, Çarşamba
- Gazete
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