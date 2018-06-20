Caner’e yasak!

Beşiktaşlı Caner Erkin'in oyuncu eşi Şükran Ovalı'dan kendisine öpüşme sahnesinde oynama yasağı koyan Erkin'e misilleme! Kızları Mihran'ı kucaklarına almak için sabırsızlanan çift, önceki akşam Etiler'deki Nusret'teydi. 7 aylık hamile oyuncu, "Caner'i tek başına gece dışarı göndermem" dedi.
Ovalı, kartal figürlü şapkasıyla Beşiktaş aşkını konuşturdu.
Halil ÇİLİNGİR
Ovalı, kartal figürlü şapkasıyla Beşiktaş aşkını konuşturdu.
Halil ÇİLİNGİR
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