Dostluk pozu

Engin Öztürk ile Aras Bulut İynemli'nin yıllar önce 'Muhteşem Yüzyıl'da başlayan dostluğu sürüyor. İynemli, önceki gün kendi gibi oyuncu aşkı Bige Önal'la Öztürk'ü evinde ziyaret etti. Ünlü oyuncu, misafirleriyle çektiği bu kareyi instagram'da paylaştı.