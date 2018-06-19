Geçtiğimiz yaz Metin Hara ile yaşadığı aşkla yengemiz olan Adriana Lima, Euro 2018'i yakından takip ediyor. Önceki gün formasını giyip Brezilya-İsviçre maçını ABD'deki evinde izleyen güzel modele Hara da eşlik etti. Ülkesinin Milli takımını destekleyen Lima, Hara'ya da Brezilya forması giydirdi. Televizyon başında tezahüratlar yapan Victoria's Secret meleği, aşkıyla adlarının yazılı olduğu formalarla da poz vermeyi ihmal etmedi. İkilinin bu halleri, tüm dünya basınında da haber oldu.
Brezilya aşkına
Önceki günkü Brezilya maçını Metin Hara ile izleyen Adriana Lima, Türk aşkına da ülkesinin formasını giydirdi
Etiketler: Metin Hara , Brezilya , Adriana Lima
- 19 Haziran 2018, Salı
- Gazete
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