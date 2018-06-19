;
Yol Durumu
  1. Kupa Amine’nin
  2. Belevi’nin VIP hayranı

aşkına

Önceki günkü maçını ile izleyen , Türk aşkına da ülkesinin formasını giydirdi

Brezilya aşkına
Geçtiğimiz yaz Metin Hara ile yaşadığı aşkla yengemiz olan Adriana Lima, Euro 2018'i yakından takip ediyor. Önceki gün formasını giyip Brezilya-İsviçre maçını ABD'deki evinde izleyen güzel modele Hara da eşlik etti. Ülkesinin Milli takımını destekleyen Lima, Hara'ya da Brezilya forması giydirdi. Televizyon başında tezahüratlar yapan Victoria's Secret meleği, aşkıyla adlarının yazılı olduğu formalarla da poz vermeyi ihmal etmedi. İkilinin bu halleri, tüm dünya basınında da haber oldu.

Etiketler: , ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ