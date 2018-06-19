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sportifliği

Bodrum sportifliği
Cemiyet hayatının gözde çiftlerinden Derin Mermerci ile eşi Cem Aydın tatil sezonunu Bodrum'da açtı. Önceki gün eşiyle 'Barbaros Reserve Residences' Gayrimenkul projesinin davetine katılan Mermerci, bu kez spor bir tarz sergiledi.

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