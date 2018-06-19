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Azur operasyonu

, 1 buçuk yaşındaki oğlu la daha fazla vakit geçirmek için bu yaz beach ve kulüplerde çıkmayacak...

Azur operasyonu
Gülşen ile eşi Ozan Çolakoğlu, oğulları Azur Benan için ayrı düştü. Geçtiğimiz yıl her konsere oğullarını götüren ikiliden , bu yaz beach ve kulüplerde çıkmamaya karar verdi. Oğluna kendi bakan şarkıcı, önceki gün Bodrum'daki The Moss Marina'da sahne alan eşini yalnız bıraktı.

Geçtiğimiz yıl her konserine Azur Benan'ı da götüren Gülşen'in bu kararı takdir topladı. 42 yaşındaki popçunun oğluyla daha çok vakit geçirmek için konser yoğunluğunu azaltıp yüklü bir geliri elinin tersiyle itmesi "Alkışlar, ana kraliçeye" dedirtti.




BAKICIYA EMANET ETMEK İSTEMEDİ
'ın bakımıyla bizzat kendi ilgilenen Gülşen, 1 buçuk yaşındaki oğlunu emzirmeyi de ihmal etmiyor. Popçu, geçtiğimiz gün de oğlunu 'da emzirirken objektife takılmıştı.
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