Azur operasyonu

Gülşen ile eşi Ozan Çolakoğlu, oğulları Azur Benan için ayrı düştü. Geçtiğimiz yıl her konsere oğullarını götüren ikiliden Gülşen, bu yaz beach ve kulüplerde çıkmamaya karar verdi. Oğluna kendi bakan şarkıcı, önceki gün Bodrum'daki The Moss Marina'da sahne alan eşini yalnız bıraktı.
Geçtiğimiz yıl her konserine Azur Benan'ı da götüren Gülşen'in bu kararı takdir topladı. 42 yaşındaki popçunun oğluyla daha çok vakit geçirmek için konser yoğunluğunu azaltıp yüklü bir geliri elinin tersiyle itmesi "Alkışlar, ana kraliçeye" dedirtti.
BAKICIYA EMANET ETMEK İSTEMEDİ
Azur Benan'ın bakımıyla bizzat kendi ilgilenen Gülşen, 1 buçuk yaşındaki oğlunu emzirmeyi de ihmal etmiyor. Popçu, geçtiğimiz gün de oğlunu Bodrum'da emzirirken objektife takılmıştı.
Geçtiğimiz yıl her konserine Azur Benan'ı da götüren Gülşen'in bu kararı takdir topladı. 42 yaşındaki popçunun oğluyla daha çok vakit geçirmek için konser yoğunluğunu azaltıp yüklü bir geliri elinin tersiyle itmesi "Alkışlar, ana kraliçeye" dedirtti.
BAKICIYA EMANET ETMEK İSTEMEDİ
Azur Benan'ın bakımıyla bizzat kendi ilgilenen Gülşen, 1 buçuk yaşındaki oğlunu emzirmeyi de ihmal etmiyor. Popçu, geçtiğimiz gün de oğlunu Bodrum'da emzirirken objektife takılmıştı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.