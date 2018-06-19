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Abla-kardeş

Abla-kardeş
Şebnem Çapa ile ailesinin İtalya tatili devam ediyor. Şebnem Hanım, önceki gün kızı Ceylan Çapa ile süslenip gezintiye çıktı.
58 yaşındaki 'nın güzelliği kızını gölgede bıraktı. İkilinin bu karesi de "Sanki ablakardeş" yorumu yaptırdı.
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