Abla-kardeş

Şebnem Çapa ile ailesinin İtalya tatili devam ediyor. Şebnem Hanım, önceki gün kızı Ceylan Çapa ile süslenip gezintiye çıktı.
58 yaşındaki Şebnem Çapa'nın güzelliği kızını gölgede bıraktı. İkilinin bu karesi de "Sanki ablakardeş" yorumu yaptırdı.
58 yaşındaki Şebnem Çapa'nın güzelliği kızını gölgede bıraktı. İkilinin bu karesi de "Sanki ablakardeş" yorumu yaptırdı.
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