Hollywood'u geçen hafta meşgul eden konulardan biri ünlü oyuncu, şarkıcı Will Smith'in eşi tarafından terk edileceği oldu. Yorumlara son noktayı Smith'in eşi Jada Pinkett koydu. Pinkett "İşte gerçekler. Biz ilk günkü gibi mutlu bir çiftiz. Ne şimdi ne gelecekte ayrılığı düşünmüyoruz" dedi.
Will Smith boşanmıyor
Etiketler: Will Smith
- 18 Haziran 2018, Pazartesi
- Gazete
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