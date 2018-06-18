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boşanmıyor

Will Smith boşanmıyor
Hollywood'u geçen hafta meşgul eden konulardan biri ünlü oyuncu, şarkıcı 'in eşi tarafından terk edileceği oldu. Yorumlara son noktayı Smith'in eşi Jada Pinkett koydu. Pinkett "İşte gerçekler. Biz ilk günkü gibi mutlu bir çiftiz. Ne şimdi ne gelecekte ayrılığı düşünmüyoruz" dedi.
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  • 18 Haziran 2018, Pazartesi
  • Gazete
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