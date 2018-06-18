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Volkan’ın tatil neşesi

Volkan’ın tatil neşesi
Fenerbahçeli kaleci Volkan Demirel'in Marmaris tatili sürüyor. Bayramın 1. günü talihsiz bir olay yaşayan Demirel, telefonunu denize düşürdü. Eşinin yeni bir telefon hediye etmesiyle neşesi yerine gelen kaleci, önceki gün de ailesiyle Ege koylarını gezdi.
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  • 18 Haziran 2018, Pazartesi
  • Gazete
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