Unutkan Hadise

Fazla kilolarıyla başı dertte olan Hadise'den hayranlarını üzen itiraf. Ramazan Bayramı'nın 2. gününde Kıbrıs'taki Lord's Palace Hotel- Bella Marin'de sahne alan popçu, unutkanlık hastalığına yakalandığını söyledi. Her ay düzenli olarak B12 vitamini iğnesi olan 32 yaşındaki şarkıcı, bu hastalığını yıllardır sakladığını belirtti.
Yoğun tempodan dolayı zaman zaman yorgun düşen Hadise'nin rahatsızlığı genellikle yeterli kırmızı et tüketilmemesinden kaynaklanıyor. Sık sık kilolu halleriyle objektiflere yansıyan ünlü popçunun ortaya çıkan rahatsızlığı sağlıksız beslendiğini bir kez daha gözler önüne sermiş oldu.
Cesur kıyafetiyle dikkat çeken Hadise, dans şovlarıyla beğeni kazandı.
Yoğun tempodan dolayı zaman zaman yorgun düşen Hadise'nin rahatsızlığı genellikle yeterli kırmızı et tüketilmemesinden kaynaklanıyor. Sık sık kilolu halleriyle objektiflere yansıyan ünlü popçunun ortaya çıkan rahatsızlığı sağlıksız beslendiğini bir kez daha gözler önüne sermiş oldu.
Cesur kıyafetiyle dikkat çeken Hadise, dans şovlarıyla beğeni kazandı.
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