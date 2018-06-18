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Tedbirli Işıl

Tedbirli Işıl
Geçtiğimiz yıl bikinili görüntü vermemek için akla karayı seçen Işıl Reçber, bu yaz da temkinli davranıyor. Işıl Hanım, önceki gün eşi Rüştü Reçber ile Bodrum Mandarin Oriental'daki evlerinin plajında güneşlendi.


Reçber, yerinden kalkar kalkmaz kıyafetlerini giyip bikinili görüntü vermekten kurtuldu.
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  • 18 Haziran 2018, Pazartesi
  • Gazete
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