Tedbirli Işıl

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yıl bikinili görüntü
vermemek için akla
karayı seçen Işıl Reçber,
bu yaz da
temkinli davranıyor.
Işıl Hanım,
önceki gün eşi Rüştü Reçber
ile Bodrum Mandarin Oriental'daki
evlerinin plajında
güneşlendi.
Reçber, yerinden
kalkar kalkmaz
kıyafetlerini giyip
bikinili görüntü
vermekten kurtuldu.
- 18 Haziran 2018, Pazartesi
- Gazete
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