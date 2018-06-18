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Parti melekleri

Parti melekleri
VICTORIA'S Secret'in süper modellerinden Romee Strijd ve Taylor Hill, arkadaşlarının bekarlığa veda partisi için St. Barthelemy adasında tatil yaptı. Karayipler'de bulunan adada bir arkadaşlarını düğünü için bir araya gelen yıldızlar, yaptıkları tüm çılgınlıkları sosyal medyadan paylaştı.
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  • 18 Haziran 2018, Pazartesi
  • Gazete
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