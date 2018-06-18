Özçivit’e benzemek istiyor

YÜZÜNDEKİ dolguların alerji yapmasıyla zor günler geçiren Kuşum Aydın'dan ilginç istek… Önceki gün Bebek'te görüntülenen şarkıcı, yıllar önce yaptırdığı estetiklerden pişman olduğunu söyledi. 51 yaşındaki Aydın, şu açıklamasıyla şaşırttı:
"YENİDEN estetik operasyon yaptıracağım; ama bir tek burnuma dokundurtmam. Sinan Akçıl ile Burak Özçivit'i çok beğeniyorum. Onların fotoğraflarını doktora gösterip öyle estetik yapılmasını isteyeceğim. "
Kuşum Aydın, yüzünü gençleştirmek için instagram'da Photoshop'a başvuruyor.
Aydın HAMZA
"YENİDEN estetik operasyon yaptıracağım; ama bir tek burnuma dokundurtmam. Sinan Akçıl ile Burak Özçivit'i çok beğeniyorum. Onların fotoğraflarını doktora gösterip öyle estetik yapılmasını isteyeceğim. "
Kuşum Aydın, yüzünü gençleştirmek için instagram'da Photoshop'a başvuruyor.
Aydın HAMZA
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