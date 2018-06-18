Hollywood dedikoduları

TRAVOLTA'NIN KARANLIK YÜZÜ
1975'TEN beri Scientology tarikatı üyesi olan ünlü oyuncu John Travolta hakkında yeni dedikodular çıktı. Bir dönem tarikata dahil olan bir masör Travolta hakkında bazı iddialarda bulundu. 64 yaşındaki aktörün çok kaba olduğunu belirten kimliği gizli adam "John Travolta'nın karanlık bir tarafı vardı. Sürekli müstehcen imalarda bulunurdu. Benden kalçalarına masaj yapmamı isterdi. Birçok kişiyi de taciz etti" diye konuştu.
FRANSIZ YILDIZA HEYKEL DİKTİLER
FRANSA'NIN en ünlü rock yıldızlarından biri olan ve "Fransız Elvis Presley" olarak anılan Johnny Hallyday hayranları sanatçının heykelini dikti. Geçen yıl aralık ayında hayatını kaybeden ünlü yıldızın hayranları, Hallyday'in annesinin gömülü olduğu ülkenin güneyindeki Ardeche köyüne sanatçının bir heykelini yaptırdı.
OPRAH'TAN MİLYARLIK İMZA
TEKNOLOJİ firması Apple, ABD'li ünlü talk şov yıldızı Oprah Winfrey ile 1 milyar dolarlık anlaşma yaptığını açıkladı. Apple, "Apple, Winfrey'in dünyanın dört bir yanından insanları bir araya getirmedeki benzersiz yeteneğinin yansıtılacağı programlar geliştirecek" açıklamasını yaptı. Bu anlaşmanın, Apple'ın "orijinal içerik" geliştirme kapsamında yaptığı en büyük anlaşma olduğu belirtildi.
EMINEM'DEN RAP BİRLİKTELİĞİ
ÜNLÜ rap şarkıcısı Eminem son dönemde rap dünyasının en etkili kadın ismi olarak anılan Nicki Minaj ile beraber olduğunu açıkladı. New York'taki Governors Ball Festivali'nde kameralar karşısına geçen Eminem yaptığı açıklamada "Size Nicki ile bir şey söyleyeyim. Onunla beraberiz" dedi. Nicki Minaj ise Twitter'de "Eminem ile birlikte misiniz?" diye soran bir takipçisine "Evet" cevabı verdi.
1975'TEN beri Scientology tarikatı üyesi olan ünlü oyuncu John Travolta hakkında yeni dedikodular çıktı. Bir dönem tarikata dahil olan bir masör Travolta hakkında bazı iddialarda bulundu. 64 yaşındaki aktörün çok kaba olduğunu belirten kimliği gizli adam "John Travolta'nın karanlık bir tarafı vardı. Sürekli müstehcen imalarda bulunurdu. Benden kalçalarına masaj yapmamı isterdi. Birçok kişiyi de taciz etti" diye konuştu.
FRANSIZ YILDIZA HEYKEL DİKTİLER
FRANSA'NIN en ünlü rock yıldızlarından biri olan ve "Fransız Elvis Presley" olarak anılan Johnny Hallyday hayranları sanatçının heykelini dikti. Geçen yıl aralık ayında hayatını kaybeden ünlü yıldızın hayranları, Hallyday'in annesinin gömülü olduğu ülkenin güneyindeki Ardeche köyüne sanatçının bir heykelini yaptırdı.
OPRAH'TAN MİLYARLIK İMZA
TEKNOLOJİ firması Apple, ABD'li ünlü talk şov yıldızı Oprah Winfrey ile 1 milyar dolarlık anlaşma yaptığını açıkladı. Apple, "Apple, Winfrey'in dünyanın dört bir yanından insanları bir araya getirmedeki benzersiz yeteneğinin yansıtılacağı programlar geliştirecek" açıklamasını yaptı. Bu anlaşmanın, Apple'ın "orijinal içerik" geliştirme kapsamında yaptığı en büyük anlaşma olduğu belirtildi.
EMINEM'DEN RAP BİRLİKTELİĞİ
ÜNLÜ rap şarkıcısı Eminem son dönemde rap dünyasının en etkili kadın ismi olarak anılan Nicki Minaj ile beraber olduğunu açıkladı. New York'taki Governors Ball Festivali'nde kameralar karşısına geçen Eminem yaptığı açıklamada "Size Nicki ile bir şey söyleyeyim. Onunla beraberiz" dedi. Nicki Minaj ise Twitter'de "Eminem ile birlikte misiniz?" diye soran bir takipçisine "Evet" cevabı verdi.
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