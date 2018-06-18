2000 yılı Dünya Güzellik Yarışması birincisi olduktan sonra sinema sektöründe parlayan Hintli oyuncu Priyanka Chopra yeni sevgilisiyle olay oldu. Bollywood'dan sonra Hollywood'un da en aranan isimleri arasına giren 35 yaşındaki ünlü oyuncu kendisinden 10 yaş küçük şarkıcı Nick Jonas ile görüntülendi. Bir süredir beraber oldukları dedikodusu yayılan çift dün New York'ta bir mekandan el ele çıkarken kameralar poz verdi.
Hintli güzelden genç sevgili
Etiketler: New York , Hintli , Priyanka Chopra
- 18 Haziran 2018, Pazartesi
- Gazete
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