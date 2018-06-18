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güzelden genç sevgili

Hintli güzelden genç sevgili
2000 yılı Dünya Güzellik Yarışması birincisi olduktan sonra sinema sektöründe parlayan oyuncu yeni sevgilisiyle olay oldu. Bollywood'dan sonra Hollywood'un da en aranan isimleri arasına giren 35 yaşındaki ünlü oyuncu kendisinden 10 yaş küçük şarkıcı Nick Jonas ile görüntülendi. Bir süredir beraber oldukları dedikodusu yayılan çift dün 'ta bir mekandan el ele çıkarken kameralar poz verdi.
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  • 18 Haziran 2018, Pazartesi
  • Gazete
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