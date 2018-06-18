Sevilen oyuncu Burcu Biricik, yılın yorgunluğunu Marmaris'te atıyor. Reklamcı eşi Emre Yetkin ile önceki gün Bozburun'a giden Biricik, tatilinin renkli anlarını fotoğrafla ölümsüzleştirdi. Güzele vuran akşam güneşini de kaçırmayan ünlü oyuncu, birbirinden havalı pozlar verip çektiği selfie'leri instagram'da takipçileriyle paylaştı.
Güzel selfie
Etiketler: Burcu Biricik , Marmaris
- 18 Haziran 2018, Pazartesi
- Gazete
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