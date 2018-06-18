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Güzel selfie

Güzel selfie
Sevilen oyuncu Burcu Biricik, yılın yorgunluğunu Marmaris'te atıyor. Reklamcı eşi Emre Yetkin ile önceki gün Bozburun'a giden Biricik, tatilinin renkli anlarını fotoğrafla ölümsüzleştirdi. Güzele vuran akşam güneşini de kaçırmayan ünlü oyuncu, birbirinden havalı pozlar verip çektiği selfie'leri instagram'da takipçileriyle paylaştı.

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  • 18 Haziran 2018, Pazartesi
  • Gazete
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