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Fotoşok

Meghan ve Kate arasındaki tren krizi ikiye katlandı. Eltilerin savaşında Kate’e 6 ay boyunca “Çocuğunla ilgilen” denilerek davetlere katılma ve fotoğraf verme yasağı geldi. Tüm meydan yeni gelin Meghan’a kaldı.

Fotoşok
Prens Harry ile evlenerek Kraliyet ailesine katılan Sussex Düşesi Meghan Markle daha önce dışında kimsenin binemediği trene Kraliçe ile binerek eltisi 'a önemli bir çalım attı. Bu durumdan rahatsız olan Kate'ye bir darbe daha geldi. Geçen ay üçüncü çocuğunu doğuran Cambridge Düşesi'nin çocuklarıyla ilgilenmesi için 6 ay aile davetleri dışında hiçbir etkinlikte fotoğraf veremeyeceği açıklandı.


Dünyada en çok takip edilen kadınlardan biri haline gelen Kate'in 6 ay boyunca ortalıktan kaybolmasının imajı için olumsuz olacağı belirtildi. İngiliz medyası böylelikle Meghan'ın sürekli spotların önünde olacağı ve eltisini geçeceğini yazdı.


6 AY POZ YOK
Buckingham'dan yapılan açıklamada Kate Middleton'un bebeği ile ilgilenmesi için 6 ay boyuncu hiçbir davete katılmayacağı belirtildi.
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  • 18 Haziran 2018, Pazartesi
  • Gazete
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