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Buzda dans podyuma veda

Buzda dans podyuma veda
Avustralyalı manken , 'ta kardeşiyle beraber buz pateni yaparken hastanelik oldu. Victoria's Secret mankeni olan 32 yaşındaki ünlü isim acil servise kaldırıldı. İlk belirlemelerde Hart'ın sağ el bileğini kırdığı ve bir müddet podyumlardan uzak kalacağı açıklandı.
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  • 18 Haziran 2018, Pazartesi
  • Gazete
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