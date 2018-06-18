Avustralyalı manken Jessica Hart, Los Angeles'ta kardeşiyle beraber buz pateni yaparken hastanelik oldu. Victoria's Secret mankeni olan 32 yaşındaki ünlü isim acil servise kaldırıldı. İlk belirlemelerde Hart'ın sağ el bileğini kırdığı ve bir müddet podyumlardan uzak kalacağı açıklandı.
Buzda dans podyuma veda
Etiketler: Jessica Hart , Los Angeles
- 18 Haziran 2018, Pazartesi
- Gazete
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